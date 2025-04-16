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        Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 sanığa 30'ar yıl hapis

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yat ve gemiyle uyuşturucu taşıdıkları gerekçesiyle yargılanan 18 sanıktan 10'u 30'ar yıl hapis ve 375'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:04 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:04
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        Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 sanığa 30'ar yıl hapis
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yat ve gemiyle uyuşturucu taşıdıkları gerekçesiyle yargılanan 18 sanıktan 10'u 30'ar yıl hapis ve 375'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar ile sanık avukatları katıldı.

        Mahkeme başkanının son sözlerini sorduğu sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

        Sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında kaptanların da bulunduğu Atilla A, Metin Ş, Ali Korman E, Atilla O, Hasan Ö, İbrahim Ç, Mustafa G, Sayit Ş, Yaşar T. ve Batuhan O'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret" suçundan 30'ar yıl hapis cezası ve 375'şer bin lira adli para cezası verdi.

        Heyet, sanıklar Eser Ö, Hasan A, Mamuka C, Murat A, Necmettin B, Nejdet A, Serdar D. ve Tayfun G'nin beraatine hükmetti.

        - Olay

        Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 26 Temmuz 2022'de Güllük Limanı'na intikal halindeki Vanuatu bayraklı 92 metre boyundaki "Ocean Blue" isimli ticari gemide uyuşturucu bulunduğu bilgisi alınması üzerine çalışma başlatılmış, ekipler söz konusu gemiyi takibe almıştı.

        Takip sırasında ekipler, "Ocean Blue" isimli ticari geminin Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı "Belgor" isimli motor yatın ticari gemiye yanaşıp ayrıldığını tespit etmiş, ticari gemi durdurulmuş ancak motor yat tüm sesli ve görüntülü ikazlara rağmen kaçmaya başlamıştı.

        Sahil Güvenlik'e ait 4 bot, bir dalış timi ve bir uçak ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir helikopter tarafından söz konusu yat, uzun süren takibin ardından önleme manevralarıyla zor kullanılarak durdurulmuştu.

        Ekiplerce yapılan incelemelerde denizde 60 kilogram, jandarma ekipleri tarafından da kıyıda yaklaşık 21 kilogram olmak üzere toplam 81 kilogram kokain bulunmuş, ticari gemide yaklaşık 3 kilogram skunk ele geçirilmişti.

        Gözaltına alınan 18 zanlı tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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