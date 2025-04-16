Muğla'da kayıp olarak aranan kişi ormanda ölü bulundu

İhbarın ardından AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Çırak'ın telefonundan en son sinyalin alındığı Elmalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

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