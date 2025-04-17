Bodrum'a "Emerald Azzurra" gemisiyle 81 yolcu geldi
Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi "Emerald Azzurra" Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi "Emerald Azzurra" Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Rodos Limanı'ndan sonra rotasını Bodrum'a çeviren 110 metre uzunluğundaki gemide çoğu ABD'li 81 yolcu ile 77 personel bulunduğu öğrenildi.
Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüdü. Kentteki tarihi yerleri ve çarşıyı gezen turistler, alışveriş de yaptı. Turistler, gezdikleri yerlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.
"Emerald Azzurra", gece saatlerinde İzmir Limanı'na hareket edecek.
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