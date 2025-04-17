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        "Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı, doğum gününde Muğla'daki mezarı başında anıldı

        "Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı, doğum günü dolayısıyla Muğla'daki mezarı başında düzenlenen etkinlikte anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:40 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:50
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        "Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı, doğum gününde Muğla'daki mezarı başında anıldı
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        "Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı, doğum günü dolayısıyla Muğla'daki mezarı başında düzenlenen etkinlikte anıldı.

        Bodrum Belediyesince organize edilen anma etkinliği, Kabaağaçlı'nın mezarının bulunduğu Gümbet Mahallesi Gönül Tepesi'nde gerçekleştirildi.

        Etkinliğe, Kabaağaçlı'nın torunu Sibel Kabaağaçlı'nın yanı sıra Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert ile öğretmenler, öğrenciler, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Programda, öğrenciler ve öğretmenler tarafından Bodrum'a 1926 yılında sürgün edilen Kabaağaçlı'nın yaşamından kesitler anlatıldı.

        Belediye Başkan Yardımcısı Özsert, burada yaptığı konuşmada, Kabaağaçlı'yı doğum gününde minnetle ve özlemle andıklarını belirterek, bugüne kadar birçok kişiye ilham olan kentte böyle bir kişinin yaşamış olmasından dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.

        Etkinlikte klarnet ve flüt sanatçıları müzik dinletisi de sundu.

        Konuşmaların ardından Kabaağaçlı'nın mezarına çocuklar tarafından çiçekler bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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