Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Bodrum'da yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Interpol tarafından "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "çocuk pornografisini yayma" suçlarından kırmızı bültenle aranan Y.E.N'nin Bodrum'da olduğunu tespit etti.

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