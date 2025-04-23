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        Muğla'da alternatif ürün olarak ekilen hibrit enginardan yüksek rekolte elde edildi

        DURMUŞ GENÇ - Muğla ve ilçelerinde atıl durumdaki arazilerde alternatif ürün olarak üretimine başlanan hibrit enginar, rekoltesiyle memnun etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:01
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        Muğla'da alternatif ürün olarak ekilen hibrit enginardan yüksek rekolte elde edildi
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        DURMUŞ GENÇ - Muğla ve ilçelerinde atıl durumdaki arazilerde alternatif ürün olarak üretimine başlanan hibrit enginar, rekoltesiyle memnun etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Enginar Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında atıl durumdaki arazilerde hibrit enginarın (farklı enginar türlerinin çaprazlanmasıyla elde edilen genetik olarak geliştirilmiş) demonstrasyon dikimi yapıldı.

        Yüzde 75 hibe olarak verilen hibrit enginar fideleriyle arazilerini ekonomiye kazandıran 21 çiftçi, bölgeye uyum sağlayan ürünün hasadına başladı. Kesimi yapıldıktan sonra temizlenen enginarların bir kısmı semt pazarlarında satışa sunuldu bir kısmı da bir firma aracılığıyla tarladan alınarak paketleme ve salamurası yapılarak tüketiciye ulaştırılmaya başlandı.

        Enginarın Muğlalı çiftçiler için yeni gelir kaynağı olması ve üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, AA muhabirine, kentteki atıl arazilerin ekonomiye kazandırılması ve alternatif ürünle çiftçinin dar alandan daha fazla gelir elde edebilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

        Çalışmalar sonucunda Muğla'nın coğrafya ve iklim koşulları açısından enginar üretimine uygun olduğunu tespit ettiklerini anlatan Baydar, Tarım ve Orman Bakanlığının desteklediği projeyle 21 çiftçiye 70 dekar alanda 46 bin 456 enginar fidesi dağıttıklarını söyledi.

        Enginar üretimiyle hem üretim desenini çeşitlendirdiklerini hem de üreticileri yeni gelir kapısı açtıklarını belirten Baydar, "Bu projeleri çiftçi ve ülkemizin menfaati için yapıyoruz. Biz bu yıl ilçelerimizde tarım arazilerinin etkin kullanımı kapsamında 9 proje yürütüyoruz. Bunlardan biri de enginar üretiminin artırılması projesi. Muğla'da 350 dekar alanda 420 tonluk bir üretime kavuştuk." dedi.

        -"Ürün çeşitliliğini artırıyoruz"

        Baydar, kırsalda yaşayan vatandaşların gelirini artırmak amacıyla bitkisel üretimde çeşitliliği artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Muğla’nın iklimi ve coğrafi yapısının bu çalışmalara elverişli olduğunu vurguladı.

        Ürünlerin pazarlanmasının önem teşkil ettiğini dile getiren Baydar, "İlimizde 3 tane enginar işleyen, paketleyen tesisimiz var. Bu nedenle çiftçilerimizin ürettiği enginarlar rağbet görüyor. Ürünün satışı ve paketlenmesiyle ilgili bir sorun yaşanmıyor. Amacımız çeşitliliği çoğaltarak geliri artırmak." diye konuştu.

        Baydar, hibrit üretim yönetimiyle normalden 10 kat daha fazla ürün alabildiklerini dile getirdi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Sebze ve Seracılık Birim Koordinatörü Ezgi Çoban ise tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesini 2021'de başlattıklarını, amaçlarının bir karış bile tarım toprağının boş kalmaması olduğunu söyledi.

        Son dönemde yaşanan pandemi ve savaşların ülkelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanmasının önemini arttırdığına dikkati çeken Çoban, "Bu amaçla projeyi başlattık. Son 4 yılda yürütülen proje kapsamında yaklaşık 7 milyon dekar alanda üretim gerçekleştirerek 408 bin üreticimize 1,43 milyar lira destek sağladık. Üreticilerimize tohum ve fide desteği sağladık. Enginar da bunlardan biriydi." dedi.

        Öte yandan, Ula ilçesinin Akçapınar Mahallesi'nde üretici Halil Türksever'in tarlasında düzenlenen programda enginar hasadı yapılarak yetiştiricilere pazarlama ve işleme konusunda bilgi verildi. Yetiştirilen enginarın tanıtımı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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