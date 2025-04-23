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        Fethiye merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi merkezli 11 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 22:25 Güncelleme: 23.04.2025 - 22:25
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        Fethiye merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi merkezli 11 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, farklı illerden kente düzensiz göçmen getiren, göçmenlerin konaklamasını sağlayan ve ülkeden yasa dışı çıkış organizasyonu yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Fethiye merkezli Muğla, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Adana, Mersin, Karaman, Antalya, Aydın, Rize ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 6 fişek, dijital materyaller, 120 bin 300 lira ile 1100 dolar ele geçirildi, bir araca da el konuldu.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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