Fethiye merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 6 fişek, dijital materyaller, 120 bin 300 lira ile 1100 dolar ele geçirildi, bir araca da el konuldu.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, farklı illerden kente düzensiz göçmen getiren, göçmenlerin konaklamasını sağlayan ve ülkeden yasa dışı çıkış organizasyonu yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

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