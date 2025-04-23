Şarkıcı Haluk Levent, Fethiye'de konser verdi

Konuşmaların ardından sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Levent'e çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise 23 Nisan dolayısıyla 9 ülkeden 360 öğrenciyi kentte ağırladıklarını ve farklı etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Fethiye Belediyesi işbirliğinde Göcek Meydanı'nda düzenlenen konser öncesinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan bayramını çocuklara hediye ettiğini söyledi.

Şarkıcı Haluk Levent, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahne aldı.

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