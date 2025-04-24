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        Muğla'da gündüz bakımevi ve kısa mola merkezi açıldı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde gündüz bakımevi ve kısa mola merkezi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 24.04.2025 - 17:03
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        Muğla'da gündüz bakımevi ve kısa mola merkezi açıldı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde gündüz bakımevi ve kısa mola merkezi açıldı.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylerin ailelerine destek sağlamak amacıyla açılan kısa mola merkezleri Menteşe, Milas, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Datça ve Yatağan’ın ardından Ortaca ilçesinde de faaliyete başladı.

        Menteşe, Fethiye ve Yatağan’ın ardından Ortaca'da gündüz bakımevi hizmete açıldı.

        Seydikemer’de de açılacak olan yeni gündüz bakımevi ile birlikte okul öncesi çocuklara yönelik eğitim ve bakım hizmetleri il genelinde daha geniş bir alana yayılmış olacak.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, her konuda insana hizmet etmeye odaklı olduklarını, halkın ihtiyacı olan noktada hizmet etmek için projelerine devam ettiklerini söyledi.

        Amaçlarının yönetmek değil hizmet etmek olduğunu belirten Aras, "Muğla’mızın her köşesinde ayrım gözetmeden yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hem özel gereksinimli bireylerimiz ve ailelerine nefes olacak bir Kısa Mola Merkezi’ni, hem de çocuklarımız için fırsat eşitliği sunacak bir gündüz bakımevini hizmete açıyoruz." dedi.

        İlçe belediyeleri ile koordineli çalıştıklarını vurgulayan Aras, merkezin hem ailelere hem de çocuklara faydalı olacağını dile getirdi.

        Belediyelerin her türlü hizmeti halkı ulaştırmada yükümlü olduğuna işaret ederek,"Biz belediye başkanlarının görevi de budur. Tek isteğimiz halkımıza verdiğimiz sözleri tutabilmektir. Ortaca kısa mola merkezimiz ve gündüz bakımevimiz kentimize, ailelerimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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