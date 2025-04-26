Fethiye'de "Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı ve Polifarmasi Semineri" düzenlendi

Çoban, yaşlılarda ilaç etkisini değiştiren faktörler, ilaç kullanımında karşılaşılan sorunlar, advers ilaç olayları, polifarmasi ve ilaç-ilaç etkileşimleri, uygunsuz ilaç kullanımı ve sonuçları, bu durumların önlenmesine yönelik yöntemler konusunda bilgi verdi.

Fethiye Alzheimer Derneğince, derneğin toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Arguvanlı Çoban sunum yaptı.

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