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        Muğla'da tekneyle tura çıkanlar Akdeniz foku görüntüledi

        Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında, dünya genelinde popülasyonunun yaklaşık 800 civarında olduğu tahmin edilen Akdeniz foku görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 20:51 Güncelleme: 29.04.2025 - 21:02
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        Muğla'da tekneyle tura çıkanlar Akdeniz foku görüntüledi
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        Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında, dünya genelinde popülasyonunun yaklaşık 800 civarında olduğu tahmin edilen Akdeniz foku görüntülendi.

        Ortaca'nın Sarıgerme sahilinden arkadaşlarıyla deniz turuna çıkan kişi, Sarıgerme ve İztuzu açıklarında tekneden yaklaşık 50 metre mesafede bir Akdeniz fokunun su yüzeyine çıktığını fark ederek hayvanın görüntülerini cep telefonuyla kaydetti.

        Görüntülenen foka ilişkin Akdeniz Koruma Derneği yetkililerine bilgi verildi.

        Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) Müdürü İsmail Batıbey, bölgenin, deniz kaplumbağaları, Yunus ve Akdeniz foku gibi deniz canlılarının yanı sıra endemik tür kum zambaklarına da ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Mavi Bayraklı plaj olan Sarıgerme SARÇED plajının en önemli ve olmazsa olmaz şartlarından birinin deniz suyu kalitesi olduğunu dile getiren Batıbey, bunun da çevrede yaşayan canlılar için önemli olduğunu ifade etti.

        Sarıgerme açıklarında Akdeniz foku görülmesinin kendilerini sevindirdiğini söyleyen Batıbey, vatandaşlardan Akdeniz fokunu beslememelerini ve hayvana yaklaşmamalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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