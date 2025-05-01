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        Fethiye'de Alzheimer hastaları su içinde egzersiz yaptı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde Alzheimer hastaları su içinde egzersiz çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 19:19 Güncelleme: 01.05.2025 - 19:19
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        Fethiye'de Alzheimer hastaları su içinde egzersiz yaptı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde Alzheimer hastaları su içinde egzersiz çalışması yaptı.

        Fethiye Alzheimer Derneğince Likya Spor Kulübü'nde düzenlenen etkinlik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Bölümü Öğretim Görevlisi Uzman Dr. Murat Can Oktay eşliğinde gerçekleştirildi.

        Etkinliğe katılan Alzheimer hastaları, motor becerilerinin korunmasına katkı sağlama, kas iskelet sistemi ile fiziksel ve zihinsel sağlığın desteklenmesi amacıyla su içinde egzersiz yaptı.

        Çalışmayı, öğretim görevlileri Dr. İsmail Uysal ve Çiğdem Alaca ile Fethiye Alzheimer Derneği Başkanı Op. Dr. Mehdi Sadat ile Birim Sorumlu Müdürü Sosyolog ve Yaşlı Bakım Teknikeri Melis Salgıncı da takip etti.

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