Muğla'da caretta carettalar İztuzu sahiline yumurta bırakmaya başladı

Muğla'nın Ortaca İlçesindeki İztuzu sahiline gelen caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki (DEKAMER) görevliler ve gönüllülerce tespit edilen sezonun ilk yuvası kayıt altına alınarak üzeri korunaklı kafesle kapatıldı.

Bölgeye Nisan ve Mayıs'ta gelmeye başlayan caretta carettalar, çiftleşme, yuvalama ve kuluçka dönemi olmak üzere bölgede yaklaşık 5 ay zaman geçiriyor.

DEKAMER'den yapılan paylaşımda, "İztuzu Kumsalı'nda 2025 sezonunun ilk yuvasını koruma altına aldık. Anne kaplumbağalar yuvalamak için doğdukları kumsala gelmeye başladılar. DEKAMER olarak bu özel anlara tanıklık etmeye, yuvaları korumaya ve yavruların güvenle denize ulaşmasını sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.