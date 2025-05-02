Fethiye'deki trafik kazasında yaralanan bisikletli 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
17 Nisan'daki trafik kazasında ağır yaralanan İlker Muallim (42), Antalya'daki özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- Olay
Fethiye-Muğla kara yolunda Ali T. idaresindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, 17 Nisan'da Göcek mevkisinde aynı yönde giden bisikletlilere çarpmış, yaralanan bisiklet sürücüleri Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.
Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Alkan'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verilmiş, otomobil sürücüsü tutuklanmıştı.
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