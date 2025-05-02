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        GÜNCELLEME - Bodrum'da süpermarkette çalışan kadını darbettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde süpermarkette çalışan kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 13:25 Güncelleme: 02.05.2025 - 13:25
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        GÜNCELLEME - Bodrum'da süpermarkette çalışan kadını darbettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde süpermarkette çalışan kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Turgutreis Mahallesi'ndeki süpermarkette çalışan A.K. ile B.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aynı markette çalışan A.K., kasiyer kadının boğazını sıkarak darbetti. Kadının şikayetçi olması üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarmanın gözaltına aldığı A.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelinin ifadesinde, aralarında daha önce de tartışma yaşanan B.D'yi müdür gibi davranarak personele talimat verdiği için uyardığını ancak kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, B.D'yi dövmediğini söylediği öğrenildi.

        Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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