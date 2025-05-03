Bodrum'da kıyıya terkedilmiş sahipsiz tekneler vinçlerle kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıya terkedilmiş halde duran sahipsiz tekneler, vinçlerle kaldırıldı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gölköy Mahallesi'nde denize tekne indirme-bindirme alanı olarak kullanılan bölgede sahipsiz teknelerin başıboş vaziyette bulunduğunun belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, terkedilmiş halde bırakılan 4 tekne 1 katamaranın Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda vinçler yardımıyla denizden çıkarılarak ilgili yediemin firmasına teslim edildiği belirtildi.

Deniz kirliliğinin önlenmesi için yapılan çalışmaların yarımadanın diğer bölgelerinde de devam edeceği bildirildi.