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        Bodrum'da kıyıya terkedilmiş sahipsiz tekneler vinçlerle kaldırıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıya terkedilmiş halde duran sahipsiz tekneler, vinçlerle kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 12:44 Güncelleme: 03.05.2025 - 13:04
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        Bodrum'da kıyıya terkedilmiş sahipsiz tekneler vinçlerle kaldırıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıya terkedilmiş halde duran sahipsiz tekneler, vinçlerle kaldırıldı.

        Bodrum Bölge Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gölköy Mahallesi'nde denize tekne indirme-bindirme alanı olarak kullanılan bölgede sahipsiz teknelerin başıboş vaziyette bulunduğunun belirlendiği ifade edildi.

        Açıklamada, terkedilmiş halde bırakılan 4 tekne 1 katamaranın Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda vinçler yardımıyla denizden çıkarılarak ilgili yediemin firmasına teslim edildiği belirtildi.

        Deniz kirliliğinin önlenmesi için yapılan çalışmaların yarımadanın diğer bölgelerinde de devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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