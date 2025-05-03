Bodrum'da deniz ve kıyı temizliği yapıldı

Temizlik çalışmasında plastik atıklar, şişeler, halat parçaları, araç lastikleri, parçalanmış yatak dahil olmak üzere yaklaşık 2 ton atık toplandı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi tarafından Gölköy Mahallesi'nde denizin içinde ve kıyıda temizlik çalışması yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan deniz ve kıyı temizliğinde, yaklaşık 2 ton atık toplandı.

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