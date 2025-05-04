Seydikemer'de trafik kuralları öğrencilere oyunla öğretildi

Ekipler tarafından üzerine trafik işaretleri bulunan pankart hazırlandı. Öğrenciler pankart üzerinde sek sek oynadı ve öğrendiklerini pekiştirdi.

Kıncılar Akbük Mahallesi Ortaokulunda öğrencilere, genel trafik işaret ve levhaları, güvenli sürüş kuralları, kask kullanımı ve önemi, araçlarda emniyet kemeri kullanımı konularında bilgi verildi.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, öğrenciler hem oyun oynadı hem de trafik kurallarını öğrendi.

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