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        Seydikemer'de trafik kuralları öğrencilere oyunla öğretildi

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, öğrenciler hem oyun oynadı hem de trafik kurallarını öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 15:12 Güncelleme: 04.05.2025 - 15:12
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        Seydikemer'de trafik kuralları öğrencilere oyunla öğretildi
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        Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, öğrenciler hem oyun oynadı hem de trafik kurallarını öğrendi.

        İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, Trafik Haftası kapsamında çalışma yürütüldü.

        Kıncılar Akbük Mahallesi Ortaokulunda öğrencilere, genel trafik işaret ve levhaları, güvenli sürüş kuralları, kask kullanımı ve önemi, araçlarda emniyet kemeri kullanımı konularında bilgi verildi.

        Ekipler tarafından üzerine trafik işaretleri bulunan pankart hazırlandı. Öğrenciler pankart üzerinde sek sek oynadı ve öğrendiklerini pekiştirdi.

        Etkinliğin ardından öğrenciler hep birlikte "Trafik kurallarına uyalım sevdiklerimize kavuşalım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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