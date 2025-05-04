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        Bodrum'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin kaza yapması sonucu 2'si yaya 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 15:18 Güncelleme: 04.05.2025 - 15:27
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        Bodrum'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin kaza yapması sonucu 2'si yaya 3 kişi yaralandı.

        Muhammed Enes C. (20) idaresindeki 48 AHL 952 plakalı otomobil, İnönü Caddesi'nde 2 yayaya çarptı. Kazanın ardından savrulan otomobil, yol kenarındaki konteynere çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile yayalar Dural Ö. (44) ve Muhammet Tayyar B. (42) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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