Muğla'da 17 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasında, 10 ayrı suçtan 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'nin (55) ilçede olduğu tespit edildi.
Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çiftlik Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.