Muğla'da 13 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, üç ayrı suçtan hakkında 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin (30) ilçede olduğu tespit edildi.

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