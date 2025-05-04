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        Muğla'da 13 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde, 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 19:06 Güncelleme: 04.05.2025 - 19:24
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        Muğla'da 13 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde, 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonda yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, üç ayrı suçtan hakkında 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin (30) ilçede olduğu tespit edildi.

        Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gürçamlar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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