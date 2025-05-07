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        Hırsızlık zanlısını girdiği evde düşürdüğü ilaç kutusu ele verdi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde girdiği evde düşürdüğü ilaç kutusundan yola çıkılarak yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 12:55 Güncelleme: 07.05.2025 - 12:55
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        Hırsızlık zanlısını girdiği evde düşürdüğü ilaç kutusu ele verdi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde girdiği evde düşürdüğü ilaç kutusundan yola çıkılarak yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

        Tuzla Mahallesi'nde yaşayan R.H'nin evinden 10 bin lira ile 30 bin lira değerinde altın çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Polis ekiplerince evdeki bir ilaç kutusunun ev sahibine ait olmadığı tespit edildi.

        Bunun üzerine kentteki eczanelerde çalışma yapan ekipler, şüpheli V.T'nin bir eczaneden ilaç ile maske ve eldiven aldığını belirledi.

        Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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