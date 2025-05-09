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        Datça'da depremzede çocuklar denizle buluştu

        Muğla'nın Datça ilçesinde depremzede çocuklar denizle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 14:17 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:30
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        Datça'da depremzede çocuklar denizle buluştu
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        Muğla'nın Datça ilçesinde depremzede çocuklar denizle buluştu.

        Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinden gelen 40 depremzede çocuk, "Bir Deniz, Bin Çocuk" projesi kapsamında Datça'da denizle tanışmanın heyecanını yaşadı.

        Deprem sonrası ilk kez tatil yapma fırsatı bulan çocuklar, Datça Kaymakamlığı, Datça Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra hayırsever iş insanları ve vatandaşların desteğiyle Datça'da bir hafta geçirecek.

        Çocuklara, cankurtaran ve gönüllü eğitmenler eşliğinde yüzme eğitimleri verilirken, sörf ve resim dersleri de programda yer aldı.

        Ayrıca, tarihi ve kültürel geziler kapsamında, Knidos Antik Kenti'ni ziyaret edecek, tekne turuyla bölgenin doğal güzelliklerini de görme şansı yakalayacak.

        İlk defa böyle bir tatil deneyimi yaşayan çocuklar, yaşadıkları zorlukları geride bırakarak keyifli anlar yaşadıklarını belirterek kendilerine bu imkanı sunanlara teşekkür etti.

        Kahramanmaraşlı çocukların ardından, Hatay'ın Defne ilçesinden 40 kişilik bir grubun da aynı proje kapsamında Datça'da misafir edileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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