MHP Datça İlçe Başkanı Oğuzhan Özçelik basın mensuplarıyla bir araya geldi

Yerel seçimler sonrası görevinden istifa eden önceki ilçe başkanı Gökhan Akyel'in yerine MHP Genel Merkezi tarafından atanan Özçelik, basın mensuplarıyla buluştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Datça İlçe Başkanlığı'na atanan Oğuzhan Özçelik, basın mensupları ile bir araya geldi.

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