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        MHP Datça İlçe Başkanı Oğuzhan Özçelik basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Datça İlçe Başkanlığı'na atanan Oğuzhan Özçelik, basın mensupları ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:55 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:55
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        MHP Datça İlçe Başkanı Oğuzhan Özçelik basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Datça İlçe Başkanlığı'na atanan Oğuzhan Özçelik, basın mensupları ile bir araya geldi.

        Yerel seçimler sonrası görevinden istifa eden önceki ilçe başkanı Gökhan Akyel'in yerine MHP Genel Merkezi tarafından atanan Özçelik, basın mensuplarıyla buluştu.

        Özçelik, Datça'nın mevcut sorunları ve çözüm yolları üzerine görüşlerini paylaştı.

        Proğrama, MHP İlçe Başkanı Özçelik'in yanı sıra belediye meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

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