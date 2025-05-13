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        Fethiye'de kayalık alana düşen Alman yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen Alman uyruklu yamaç paraşütü pilotu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 18:44 Güncelleme: 13.05.2025 - 18:48
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        Fethiye'de kayalık alana düşen Alman yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen Alman uyruklu yamaç paraşütü pilotu yaşamını yitirdi.

        İlçeye tatile gelen 81 yaşındaki Volker Gerhard Wagner, yamaç paraşütü yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistine çıktı.

        Hazırlıkların ardından tekli (single) atlayış yapan Wagner, bir süre sonra kayalık alana düştü.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ile Jandarma Arama Kurtarma timi sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, Wagner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Alman turistin sedyeyle kara yoluna kadar taşınan cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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