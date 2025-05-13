Fethiye'de kayalık alana düşen Alman yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti

İlçeye tatile gelen 81 yaşındaki Volker Gerhard Wagner, yamaç paraşütü yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistine çıktı.

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