Fethiye'de öğretmen, öğrenci ve veliler şiir dinletisi sundu

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Şube Müdürü Ekrem Gürhan ile Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur, veliler ile davetliler katıldı.

Dinletinin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ile okul müdürü Alim Kılçar, sahne alan katılımcılara çiçek takdim etti.

"Şiirin kanatlarında çocuk sesleri" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğretmen ve öğrenciler ünlü şairlerin şiirlerini seslendirdi. Dinletide bazı öğrenci velileri de şiir okudu ve enstrümanlarıyla öğrencilere eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.