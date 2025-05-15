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        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den inşaat yasağı açıklaması

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, turizm sezonunun başlaması nedeniyle ilçede fiili olarak inşaat yasaklarının başladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:28 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:36
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        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den inşaat yasağı açıklaması
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        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, turizm sezonunun başlaması nedeniyle ilçede fiili olarak inşaat yasaklarının başladığını bildirdi.

        Mandalinci, Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'de gazetecilere yaptığı açıklamada, zabıta ve diğer birimdeki ekiplerle inşaatlarda denetimlere başladıklarını kaydetti.

        Belediye hoparlörlerinden inşaat yasağı ile ilgili çağrılar yaptıklarını ifade eden Mandalinci, "Bodrum'da iş yapan iş firmaları lütfen ağır tonajlı araçlarınızı, hafriyat kamyonlarınızı, beton mikseri ve kırıcılarınızı bugünden itibaren çalıştırmayın. Çalıştırdığınız takdirde hem para cezasıyla karşı karşıya kalacaksınız. Gerekirse şantiyeleriniz mühürlenecek." dedi.

        Mandalinci, çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğine dikkati çekerek, bölgede çalışma olduğunu gören vatandaşların belediyeye bildirmesini talep etti.

        Yasakların, 15 Mayıs - 15 Ekim tarihlerini kapsadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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