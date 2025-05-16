Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da kuvvetli fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:54 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da kuvvetli fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçede sabah saatlerinden itibaren saatteki hızı 80 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli fırtına nedeniyle İstanköy-Bodrum feribot seferleri karşılıklı iptal edildi.

        Bodrum'un farklı koylarında demirli 10 balıkçı ve yelkenli tekne karaya oturdu. Tonozdan ayrılan bazı tekneler de denize sürüklenirken tekne çalışanları zor anlar yaşadı.

        Gümbet Mahallesi'nde ağaç devrildi, sahildeki plaj işletmelerinin şemsiye ve minderleri savruldu.

        Öte yandan yetkililer, "denize açılmayın" uyarısı yaparken, fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Dolmabahçe'de Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı
        Dolmabahçe'de Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Simge'nin gözyaşları
        Simge'nin gözyaşları
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        7'nci kupaya geri sayım!
        7'nci kupaya geri sayım!
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj

        Benzer Haberler

        Bodrum'da fırtına; 10 tekne karaya oturdu (2)
        Bodrum'da fırtına; 10 tekne karaya oturdu (2)
        Bodrum'da fırtına; 10 tekne karaya oturdu
        Bodrum'da fırtına; 10 tekne karaya oturdu
        Bodrum FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz Fethiye'ye yat çekek yeri müjdesi v...
        AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz Fethiye'ye yat çekek yeri müjdesi v...
        Sanatçı Ali Kınık Muğla'da konser verdi
        Sanatçı Ali Kınık Muğla'da konser verdi
        Muğla'da gazetecinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli serb...
        Muğla'da gazetecinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli serb...