Bodrum'da kuvvetli fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi

Bodrum'un farklı koylarında demirli 10 balıkçı ve yelkenli tekne karaya oturdu. Tonozdan ayrılan bazı tekneler de denize sürüklenirken tekne çalışanları zor anlar yaşadı.

İlçede sabah saatlerinden itibaren saatteki hızı 80 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli fırtına nedeniyle İstanköy-Bodrum feribot seferleri karşılıklı iptal edildi.

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