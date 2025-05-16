Pınar Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanığın cezasının bozulmasına tepki gösterdi:

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtayca bozulmasına ilişkin Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir kararı kabul etmediklerini, son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulunun vereceğini bildirdi.

Rezan Epözdemir, karara ilişkin yaptığı açıklamada, Adli tıp raporuna göre diri diri yakılan ve üzerine beton dökülerek nehre atılan Pınar Gültekin'in katledilmesine ilişkin Yargıtay 1. Ceza dairesinin "Canavarca his yoktur, sanık haksız tahrikten faydalanmalıdır" şeklindeki oy çokluğuyla verdiği kararın, açıkça hukuk garabeti niteliğinde olduğunu savundu.

Epözdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 6 sayfadan oluşan, bizim itirazlarımız ve dosya münderecatıyla da örtüşen, Pınar Gültekin'in katledilmesinde sanık hakkında canavarca hisle öldürme hükümlerinin uygulanması gerektiği, sanık lehine haksız tahrik hükmünün uygulanmasının ise mümkün olmadığını içeren kapsamlı itirazını yapmıştır. İtiraz tarafımıza bugün itibariyle tebliğ edilmiştir. Yargıtay 1. Ceza Dairesinin açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olan hukuk garabeti niteliğindeki kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazları ve talebimiz doğrultusunda son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecektir. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun vereceği emsal mahiyetteki kararla maddi gerçeği ortaya çıkaracağına, adaleti tecelli ettireceğine ve kamu vicdanının rahatlayacağına ilişkin inancımız sonsuzdur."

- Olay Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in 2020'de öldürülmesiyle ilgili görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, davada yargılanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile diğer sanıkların beraatına hükmetmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada sanık Cemal Metin Avcı'ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik kararını kaldırarak "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar vermişti. Heyet, sanık Avcı'ya "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti.