Muğla'da Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı

Fethiye'de de vatandaşlar, TCG Kılıç hücumbotu ile Sahil Güvenlik TCSG-911 botunu gezdi.

Bodrum'da TCG Kılıç hücumbotu Bodrum Cruise Port iskelesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı TCSG-101 botu ise Marina İskelesi'nde ziyaretçilerini kabul etti.

Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ile Sahil Güvenlik botlarını vatandaşlar gezdi.

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