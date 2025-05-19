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        Muğla'da Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı

        Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ile Sahil Güvenlik botlarını vatandaşlar gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 13:33 Güncelleme: 19.05.2025 - 14:05
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        Muğla'da Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı
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        Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ile Sahil Güvenlik botlarını vatandaşlar gezdi.

        Marmaris’te TCG Gökçeada fırkateyni körfezde alargada bekledi. Atatürk Meydanı'ndan tekneyle vatandaşlar firkateyne götürüldü. Vatandaşlar askeri gemiyi mihmandarlar eşliğinde gezip geminin kabiliyetleri hakkında bilgi edindi.

        Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı TCSG 310 botu da Marmaris Yat Limanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

        Bodrum'da TCG Kılıç hücumbotu Bodrum Cruise Port iskelesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı TCSG-101 botu ise Marina İskelesi'nde ziyaretçilerini kabul etti.

        Fethiye'de de vatandaşlar, TCG Kılıç hücumbotu ile Sahil Güvenlik TCSG-911 botunu gezdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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