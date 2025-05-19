Muğla'da 19 Mayıs, teknelerde bando takımı eşliğinde kutlandı

Programa, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Hüsnü Sarı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen de katıldı.

Teknelerde bando takımı eşliğinde tören geçişi yapan gruba, İlçe Jandarma Komutanlığı, Dalyan Karakol Komutanlığı ve Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri de eşlik etti.

Ortaca Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Dalyan Kanalı'nda organize edilen etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı.

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