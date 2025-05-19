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        Muğla'da 19 Mayıs, teknelerde bando takımı eşliğinde kutlandı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, teknelerde bando takımı eşliğinde kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 18:21 Güncelleme: 19.05.2025 - 18:35
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        Muğla'da 19 Mayıs, teknelerde bando takımı eşliğinde kutlandı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, teknelerde bando takımı eşliğinde kutlandı.

        Ortaca Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Dalyan Kanalı'nda organize edilen etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı.

        Teknelerde bando takımı eşliğinde tören geçişi yapan gruba, İlçe Jandarma Komutanlığı, Dalyan Karakol Komutanlığı ve Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri de eşlik etti.

        Grubun, Kaunos Kaya Mezarları önünden geçişi sırasında kıyıdaki vatandaşlar Türk bayrakları salladı.

        Programa, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Hüsnü Sarı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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