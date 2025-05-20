Muğla'daki tarihi Latmos figürleri öğrencilerin hayal gücüyle canlandırıldı

Kitabın, Anadolu'nun ilk aile tasvirinden yola çıkarak bugünün aile yapısına ışık tuttuğu ve tarihe mirasın çocuk gözünden nasıl anlam kazandığını gösterdiği kaydedildi.

Marmaris Evrenpaşa Ortaokulu öğrencileri, "Aile Yılı" kapsamında, Beşparmak Dağları'nda yer alan ve 8 bin yıllık tarihi kaya resimleri ve kültürel zenginleriyle dikkati çeken Latmos'u ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.