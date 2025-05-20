Muğla'da sokak hayvanları ve yaban domuzlarına karşı önlemler artırılacak

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla ve ilçelerinde sokak hayvanları ve turizm merkezlerinde son dönemlerde sıkça görülmeye başlayan yaban domuzlarına karşı tedbirlerin artırılacağını söyledi.

Vali Akbıyık, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen güvenlik toplantısında, 4 aylık asayiş raporlarını paylaştı.

Muğla'da huzur, güven ve asayiş ortamının korunması için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Akbıyık, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Trafik güvenliğinin öncelikli konular arasında olduğunu vurgulayan Akbıyık, 2025 yılının ilk 4 ayında 846 bin 571 aracın denetlendiğini, 130 bin 362 araca para cezası uygulandığını, 13 bin 442 aracın trafikten men edildiğini ve 2 bin 497 sürücünün ehliyetine el konulduğunu kaydetti.

Kentin her köşesinde "zehir tacirlerine" göz açtırmadıklarını vurgulayan Akbıyık, düzenlenen 186 operasyonda 178 kişinin tutuklandığını, 67 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını ve çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

- Sokak hayvanları ve yaban domuzlarına yönelik tedbirler Vali Akbıyık, Muğla’daki başıboş köpek sayısının yürütülen çalışmalarla 19 binden 16 bin 500’e düştüğünü, 2 bin 77 köpeğin doğal yaşam alanlarına alındığını, birçok hayvanın de sahiplendirildiğini söyledi. Barınak yapmayan belediyelere cezai işlem uygulandığını ve sürecin 3 ayda bir takip edildiğine işaret eden Akbıyık, Köyceğiz ilçesinde parkta oynarken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan 11 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirtti. Akbıyık, özellikle son dönemde turistik ilçe merkezlerinde yerleşim alanlarına kadar inen yaban domuzlarının ise hem halk sağlığını hem güvenliği tehdit etmeye başladığını anlatarak, bununla ilgili Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulunda domuzlarla mücadele için bir dizi önlem alınmasına karar verdiklerini dile getirdi.