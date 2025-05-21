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        Muğla'da 286 aday, itfaiye eri olabilmek için zorlu parkurlarda mücadele etti

        Muğla'da 286 aday, itfaiye eri olmak için zorlu parkurlarda ter döktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 19:49 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:49
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        Muğla'da 286 aday, itfaiye eri olabilmek için zorlu parkurlarda mücadele etti
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        Muğla'da 286 aday, itfaiye eri olmak için zorlu parkurlarda ter döktü.

        Doğal afetler, yangınlar ve trafik kazalarına profesyonel ekiplerle anında müdahale etmek isteyen Muğla Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ediyor.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 25 itfaiye erinin istihdam edileceği alımlara aralarına kadın adayların da bulunduğu 286 kişi başvurdu. İtfaiyeci olmak için başvuruda bulunan adaylar araç kullanma, koşu ve çeşitli parkurlardan oluşan uygulamalı sınavın ardından sözlü mülakata tabi tutulacak.

        Adayların zor parkurlarda gösterdiği mücadeleyi yakınları da takip etti.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentte vatandaşlara en hızlı, en etkili ve en güvenli hizmeti sunmak için itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

        Can güvenliğini önceleyen bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Aras, "Afetlere ve yangınlara karşı daha hazırlıklı, daha donanımlı bir itfaiye yapısını oluşturmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda 25 yeni itfaiye memurunu daha aramıza katmak üzere başlattığımız sınav süreci, şeffaflık ilkemiz doğrultusunda gerçekleşiyor." dedi.

        Aras, sınav ve mülakatların 26 Mayıs'ta tamamlanacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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