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        Marmaris'te küçük yaştaki çocuğun barda dans etmesine ilişkin adli soruşturma açıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir barda 2 yetişkinle bir çocuğun dans ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 20:23 Güncelleme: 21.05.2025 - 20:23
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        Marmaris'te küçük yaştaki çocuğun barda dans etmesine ilişkin adli soruşturma açıldı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir barda 2 yetişkinle bir çocuğun dans ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren bir barda 2 yetişkin ve 1 çocuğun dans ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine iş yerinin tespit edildiği, iş yeri sahibi A.A. ile F.K. ve E.M. hakkında adli süreç başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, söz konusu işletmenin Marmaris Kaymakamlığınca 10 gün faaliyetten men edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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