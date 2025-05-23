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        Datça'da tarihi Karia Yolu ve sahillerde çevre temizliği yapıldı

        Muğla'nın Datça ilçesindeki tarihi Karia Yolu ve sahillerde çevre temizliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 15:45 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:37
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        Datça'da tarihi Karia Yolu ve sahillerde çevre temizliği yapıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesindeki tarihi Karia Yolu ve sahillerde çevre temizliği gerçekleştirildi.

        Datça Kaymakamlığının öncülüğünde, Muğla Valiliğinin desteği ve Datça Belediyesinin katkısıyla düzenlenen etkinlik, Kaymakamlığın önünde toplanan kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların katılımıyla başladı.

        Çatı Koyu, Gebekum, Sarı Liman, Karaköy, Palamutbükü ve Değirmenbükü gibi Karia Yolu'nun bulunduğu noktalarda gönüllülerle 55 kilometrelik alanda temizlik çalışmaları yürütüldü.

        Yaklaşık 600 gönüllünün katıldığı etkinlikte Kaymakam Murat Atıcı, Karia Yolu'nun Türkiye'nin en uzun yürüyüş yollarından biri olduğunu ve sürdürülebilir turizmin korunması açısından temizliğin büyük önem taşıdığını söyledi.

        Atıcı, "Doğayla ve tarihle iç içe olan Karia yollarında geniş çaplı temizlik çalışması gerçekleştirdik. Hanımefendi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Muğla Valiliğimize, belediyemize, sivil toplum kuruluşlarına ve emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt ve AK Parti İlçe Başkanı Aycan Cuhadar da etkinlikte yer aldı.

        Cuhadar, Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında tarihi Karia yollarında temizlik çalışmalarının sürdürüldüğünü belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Etkinlik kapsamında yaklaşık 6 ton çöp toplanarak bölgenin doğal ve tarihi dokusunun korunmasına katkı sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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