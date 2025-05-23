Bodrum'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İlkcan Durgut'un kullandığı 48 AVH 019 plakalı motosiklet, Bodrum Yalıçiftlik kara yolu Kızılağaç istikametinde Davut Ö'nün idaresindeki 75 AAB 931 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Durgut ile motosiklette yolcu olarak bulunan Yaren Ö. yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Durgut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Yaren Ö'nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
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