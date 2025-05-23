Bodrum'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Durgut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Yaren Ö'nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada Durgut ile motosiklette yolcu olarak bulunan Yaren Ö. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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