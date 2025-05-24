Muğla'da denizde "Aile Yılı" pankartı açıldı

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen "dijital detoks" etkinliği kapsamında denizde "Aile Yılı" pankartı açıldı.

Akyaka Mahallesi'nde teknolojiden uzaklaşarak zihinsel ve fiziksel olarak yenilenmeyi hedefleyen etkinlik kapsamında katılımcılar, doğa yürüyüşleri, meditasyon seansları ve atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Etkinlikte, telefon ve bilgisayarlardan uzak geçirilen zamanın ruh sağlığına olan olumlu etkileri üzerine de farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Kuduret Gültaş, gazetecilere, Akyaka'nın sakinliği ve doğal güzelliklerinin bu sürece ideal bir zemin sunduğunu belirtti.

Katılımcıların hem zihinsel dinginlik hem de fiziksel yenilenme yaşayacağını kaydeden Gültaş, "Etkinlik boyunca tüm dijital cihazlar sınırlı kullanımda tutuluyor. Odak, doğa ile bağ kurmak, anda kalmak ve içsel dengeyi yeniden yakalamak." ifadesini kullandı.

Etkinlik kapsamında denizde "Aile Yılı" pankartı açıldı.