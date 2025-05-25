AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Muğla'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Terörsüz Türkiye sürecinde önemli adımlar atıldığını belirterek, "Bu süreçte şehit ailelerimizi, gazilerimizi, 86 milyonu rencide edecek, rahatsız edecek hiçbir adım atılmayacak. Bu süreçte bir alma verme meselesi yoktur. Bu mesele Türkiye'nin kardeşliği, birliği ve geleceğidir. Bundan asla endişe etmeyelim." dedi.

Yayman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Muğla İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, şehrin sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra tarım ve turizmde önemli illerin başında geldiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kente önemli yatırımların yapıldığını söyledi.

AK Parti'nin sessiz devrim yapan, olmazı başaran bir parti olduğunu belirten Yayman, "Büyük eserleri büyük liderler, büyük milletler gerçekleştirir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Partimiz sessiz devrimler yapmaya devam ediyor. Hiç endişeniz olmasın milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor ve ilk yapılacak seçimlerde inşallah onu bir kez daha Başkan yapacağız. Muğla'dan bir kez daha sesleniyoruz, sayın Cumhurbaşkanımız biz sizin yeniden Başkan olmanızı istiyoruz." dedi.

- "Siyaseti CHP'ye göre değil 86 milyona bakarak yapıyoruz" CHP'nin kendi içerisinde mücadele ederken kendilerinin rakibi olamayacağını anlatan Yayman, siyaseti CHP'ye göre değil 86 milyona bakarak yaptıklarını dile getirdi. Türkiye'de olmazları başaran, yapılmazları yapanın AK Parti olduğunu vurgulayan Yayman, şunları kaydetti: "1950'den beri bir kez olsun milletin oyuyla tek başına iktidara gelemeyen ve aziz Türk milletinden sürekli kırmızı kart gören CHP bize yol gösteremez. Siz içinizdeki iktidar mücadelenizi kendi aranızda yapın. Kimse kusura bakmasın. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü bulunamaz. Biz CHP'nin içindeki koltuk savaşıyla ilgilenmiyoruz. Biz Cumhur İttifakı olarak milletimizle beraberiz ve bir sonraki yapılacak seçim için Cumhurbaşkanımızı yeniden Başkan yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. CHP'nin isteğiyle erken seçime gitmeyeceğiz. CHP, kendi içindeki yolsuzluk, hırsızlık tartışmasını kapatmak ve kendi aralarındaki iktidar oyununu örtmek için gündem değiştirmek istiyor."

- "Terörsüz Türkiye" süreci Türkiye'nin bekası ve geleceği için en önemli projelerden biri "Terörsüz Türkiye"nin ülke için çok önemli bir mesele olduğuna ve bunun bir devlet politikası haline geldiğine dikkati çeken Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyen sürecin Türkiye'nin bekası ve geleceği için en önemli projelerden biri olduğunu belirtti. "Terörsüz Türkiye" sürecinde pek çok konuda önemli adımlar atıldığına işaret eden Yayman, şöyle konuştu: "Bu süreçte şehit ailelerimizi, gazilerimizi, 86 milyonu rencide edecek, rahatsız edecek hiçbir adım atılmayacak. Bu süreçte bir alma verme meselesi yoktur. Bu mesele Türkiye'nin kardeşliği, birliği ve geleceğidir. Bundan asla endişe etmeyelim. Cumhur İttifakı bir seçim ittifakı, seçim kazanma ittifakı hiç değildir. Bu, büyük Türkiye hedefi doğrultusunda çalışan, büyük hayal kuran insanların davasıdır. İnşallah Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Türkiye düne göre çok iyi durumdadır. İnanılmaz hizmetler yapmıştır. Milletimiz bunu takdir etmektedir. Türkiye Yüzyılı, Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve 86 milyonun yüzyılı olacaktır. Türkiye yenilmez, vatan bölünmez ve bayrağımız asla indirilemez."

Milletin umudunun AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı olduğuna dikkati çeken Yayman, üzerlerinde çok büyük sorumluluk bulunduğunu, komşu coğrafyadaki mazlumların umudunun da Türkiye olduğunu ifade etti. - "Yeni anayasa aziz milletimizin anasının ak sütü gibi hakkıdır ve helaldir" Türkiye'nin bir an önce yeni anayasaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Yayman, şunları söyledi: "Yol yürürken ihtiyacımız olan konulardan bir tanesi de yeni anayasadır. Yeni anayasa olmazsa olmazımızdır. Yarın değil hemen şimdi yeni anayasa istiyoruz. Sivil, demokratik, çoğulcu, herkesin eşit olduğu yeni bir anayasa Türk milletinin, aziz milletimizin anasının ak sütü gibi hakkıdır ve helaldir. Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilecek diye bir takım fitne yapmak isteyenler var. Cumhurbaşkanımız bunu sayısız defa söyledi ama ben de Muğla'dan bir kez daha söylüyorum, anayasamızın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi diye AK Parti'de bir gündem yoktur. Biz 21. asrı Türkiye'nin asrı yapmak için, 21. yüzyılı Türklerin yüzyılı yapmak için yeni bir anayasa, sivil, darbe ürünü olmayan bir anayasa istiyoruz."