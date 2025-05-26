Uluslararası Gastro Bodrum Festivali'nde Marmaris Turizm MYO çifte madalya kazandı

–Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen "Uluslararası Gastro Bodrum Festivali"nde Marmaris Turizm Meslek Yüksek Okulu çifte madalya elde etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte, gastronomi çalıştayı, panel ve atölye çalışmaları programı yapıldı.

Yarışmalarda, profesyoneller, lise ve üniversite öğrencilerinin farklı kategorilerde yemek yapmaları ilgiyle izlendi. Etkinlikte, içecek hazırlama, butik pasta ve kurabiye yarışması, mutfak sanatları sergisi de yer aldı. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu dereceye girenlere ödülleri verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu, dört kişilik öğrenci kadrosuyla katıldığı aşçılık yarışmasında bireysel kategoride Ayşegül Aytekin üçüncü olarak bronz madalya, ekip kategorisinde ise Harun Özdemir, Özer Öcal ve Ebru Aysel Gündağ Parladı ikincilik elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldular.