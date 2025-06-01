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        Muğla'da asistan doktor evinde ölü bulundu

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan asistan doktor evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 12:43 Güncelleme: 01.06.2025 - 12:43
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        Muğla'da asistan doktor evinde ölü bulundu
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan asistan doktor evinde ölü bulundu.

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği'nde asistanlık yapan Anıl Canbaş'tan (26) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine Canbaş'ın yaşadığı Kötekli Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kapıyı açarak içeri giren ekipler, genç doktoru hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Canbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Canbaş'ın cenazesi, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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