Çin ve İngiliz heyet Fethiye'de yamaç paraşütü uçuşu yaptı

Çin ve İngiltere'den bölgenin tanıtımı için davet edilen heyet, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi.

Fethiye Belediyesi ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen program kapsamında bölgeye davet edilen İngiliz ve Çinli misafirler, Belediye Başkanı Alim Karaca ile Babadağ'ın 1700 metre pistine çıktı.

Hazırlıkların ardından grupta bulunanlar yamaç paraşütü uçuşu yaptı.

Aralarında Çin Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müsteşarı Meifen Zhou'nun da bulunduğu grup ile Karaca, yamaç paraşütüyle eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Finans uzmanı, yatırımcı Julian Daly'nin hediye ettiği Arsenal'in orijinal formasıyla uçuş yapan Başkan Karaca, Fethiye'yi dünya vitrinine taşıyacak işbirlikleri geliştirmek, ortak projelere imza atmak ve kardeş şehir ilişkileri kurmak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Karaca, yamaç paraşütü atlayış istatistiklerine göre ülkenin dünyada lider konumda olduğunu ifade ederek, Fethiye'nin çıtayı bu konuda her sene biraz daha yukarı taşıdığını kaydetti.