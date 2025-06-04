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        Bodrum'da dalgıçlar denizden 241 kilogram atık çıkardı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibinden 241 kilogram atık çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 17:12 Güncelleme: 04.06.2025 - 17:12
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        Bodrum'da dalgıçlar denizden 241 kilogram atık çıkardı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibinden 241 kilogram atık çıkardı.

        Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 11 yıldır sürdürülen temizlik çalışmalarına Yahşi Sahili'nde devam edildi.

        Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı etkinlikte, denizden cam ve plastik şişeler, içecek kutuları ve araba lastiği gibi atıklar çıkarıldı.

        Denizden çıkarılan 241 kilogram atık, farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi. Atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

        Deniz dibi temizlik çalışmasına, 11 Haziran'da Akyarlar Mahallesi'nde devam edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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