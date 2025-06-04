Bodrum'da dalgıçlar denizden 241 kilogram atık çıkardı

Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı etkinlikte, denizden cam ve plastik şişeler, içecek kutuları ve araba lastiği gibi atıklar çıkarıldı.

Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 11 yıldır sürdürülen temizlik çalışmalarına Yahşi Sahili'nde devam edildi.

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