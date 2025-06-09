Somali İslam İşleri ve Vakıflar Bakanı Robow, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı ziyaret etti

Somali İslam İşleri ve Vakıflar Bakanı Mukhtar Robow, Mekke'de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a ziyarette bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mekke'de, Somali İslam İşleri ve Vakıflar Bakanı Robow ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Din Hizmetleri Ataşelik binasında gerçekleşen görüşmede Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretlerinden dolayı Robow'a teşekkür ederek, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Türkiye ve Somali arasındaki ilişkilerin önemine değinen Başkan Erbaş, "Somali'nin bizim çok yakın çalıştığımız, devlet olarak neredeyse bütün kurumlar olarak işbirliği yaptığımız, çok değer verdiğimiz bir İslam ülkesi. O açıdan sizin bu ziyaretiniz, burada bulunmanız bizim için çok değerli." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak hem Türkiye'ye gelen Somalili öğrencilere hem de Somali'deki öğrencilere eğitim noktasında destek sunduklarını dile getiren Başkan Erbaş, ayrıca Kurban Bayramı münasebetiyle de vekaletle kurban yoluyla binlerce hisse kurbanın Somali'ye ulaştırıldığını belirtti.