Muğla'da kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayadibi Mahallesi'ndeki Saklıkent Kanyonu'nda ailesiyle yürüyüş yapan Yamaç Çetin'in başına taş düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ailesi tarafından kanyondan çıkarılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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