Muğla'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü

Hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Terzialiler Mahallesi 160 Sokak'taki 4 katlı Salar Apartmanı'nda bir aileye misafir olarak gittiği belirtilen K.U. ile aile üyeleri Menderes A, eşi Nesrin A. ve çocukları Kıvanç A. arasında tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.