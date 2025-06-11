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        Bodrum'da evin boşluğundaki yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evin duvar boşluğunda bulunan yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 09:01 Güncelleme: 11.06.2025 - 09:01
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        Bodrum'da evin boşluğundaki yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evin duvar boşluğunda bulunan yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına salındı.

        Müskebi Mahallesi Nur Sokak'taki bir evde duvar boşluğunda yılan görüldüğü ihbarı üzerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri adrese sevk edildi.

        Ekipler, evin duvar boşluğundaki yılanı yakaladı. Yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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