Muğla'da iş yerinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Muğla'nın Ortaca ilçesinde yol kenarındaki iş yerinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde yol kenarındaki iş yerinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Muğla-Fethiye kara yolu Kocabel mevkisinde gölgelik ve hediyelik eşya satışı yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.
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