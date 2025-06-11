Muğla'da kanyonda başına taş düşen çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kayadibi Mahallesi'ndeki Saklıkent Kanyonu'nda ailesiyle yürüyüş yaptığı sırada başına taş düşmesi sonucu yaralanan Yamaç Çetin, Fethiye'deki özel bir hastanede yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Çetin, yapılan müdahalelere rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
- Olay
Kayadibi Mahallesi'ndeki Saklıkent Kanyonu'nda ailesiyle yürüyüş yapan Yamaç Çetin'in başına 9 Haziran'da taş düşmüş, ağır yaralanan küçük çocuk hastaneye kaldırılmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.