Muğla'da kanyonda başına taş düşen çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü

Çetin, yapılan müdahalelere rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kayadibi Mahallesi'ndeki Saklıkent Kanyonu'nda ailesiyle yürüyüş yaptığı sırada başına taş düşmesi sonucu yaralanan Yamaç Çetin, Fethiye'deki özel bir hastanede yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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