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        Muğla'da sosyal medya hesaplarından müstehcen paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 17:30 Güncelleme: 15.06.2025 - 17:30
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        Muğla'da sosyal medya hesaplarından müstehcen paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, şüpheli B.K'nin sosyal medya hesaplarından turistlerin müstehcen görüntülerinin paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Siteler Mahallesi'nde bulunan adrese operasyon düzenlendi.

        Evde yapılan aramada dijital materyallere el koyan ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "müstehcenlik" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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